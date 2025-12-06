VaiOnline
Macomer
07 dicembre 2025 alle 00:38

Raccolta alimentare per i poveri 

“Col sorriso e con la pazienza”. Si è svolta ieri a Macomer la raccolta alimentare, organizzata dalla Caritas, con la collaborazione dell’Oftal, che ha coinvolto un esercito di volontari. Hanno lavorato per l’intera giornata, per raccogliere quintali di alimenti, tra supermercati e vari negozi. Cibo, olio e altro, che saranno distribuiti prima di Natale alle famiglie indigenti che, secondo la Caritas, sarebbero oltre 150, con più di 600 persone, che hanno bisogno di tutti, senza considerare il sommerso. «Ci sono tanta povertà e sofferenza - dice il responsabile della Caritas, don Marco Saurra - la situazione ha bisogno dell’ascolto, non manca solo il cibo, ma serve di tutto».

Maria Luisa Muzzu, assessora ai Servizi sociali: «I numeri della Caritas sono eloquenti e non si considera il sommerso. L’amministrazione valuta l’istituzione di una consulta del volontariato». (f. o.)

