Raccolta alimentare per i meno fortunati 

Due giornate solidali per sostenere chi è in difficoltà. Al via da oggi e in replica domani, la parrocchia del Redentore di Monserrato promuove una raccolta alimentare destinata al supporto della Caritas parrocchiale. Saranno raccolti beni di prima necessità e prodotti per l'igiene personale, da distribuire alle famiglie bisognose. La raccolta sarà fatta dai volontari nella chiesa di via San Lorenzo in corrispondenza degli orari delle messe, a cominciare da questa mattina alle 7 e stasera alle 18. Domani l’appuntamento della mattina è alle 7.30, quello serale sempre alle 18.

Chiunque voglia potrà contribuire con un piccolo gesto, che può fare la differenza e dare speranza a chi si trova in difficoltà. Si possono donare alimenti a lunga conservazione, latte, pasta, olio, legumi, prodotti per l’infanzia e per la cura della persona.

