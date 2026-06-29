Raccolta abiti usati, i punti cambiano e diventano cinque  

Il Comune ha riorganizzato il servizio di raccolta stradale degli abiti usati, ridefinendo numero e collocazione delle postazioni cittadine, in particolare quelle che si trovavano nelle vicinanze delle scuole. Ora le postazioni sono cinque, alle quali si aggiungono i due ecocentri di Funtana Buddia e Pratosardo. Nelle postazioni verranno indicate le modalità di conferimento e le tipologie di materiali conferibili. Le postazioni sono ubicate in via San Giovanni Battista (quartiere Preda ’e Istrada), piazza Italia, piazza Veneto, via De Nicola (quartiere Nuraghe), via Peppino Mereu (quartiere Badu ’e Carros). La riorganizzazione è stata definita dal settore Ambiente in collaborazione con la polizia locale, anche sulla base delle criticità riscontrate negli ultimi anni, con l’abbandono di rifiuti in prossimità dei contenitori.

«La riorganizzazione nasce dall’esigenza di rendere il servizio più efficiente e di contrastare un fenomeno che compromette il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici - spiega l’assessore all’Ambiente Marco Canu -. Ridurre il numero delle postazioni e collocarle in punti più idonei ci consentirà di garantire un migliore controllo e una gestione più efficace del servizio. Ai cittadini chiediamo collaborazione e senso civico: gli abiti usati vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori o presso gli ecocentri comunali, evitando qualsiasi abbandono all’esterno». Il sistema di videosorveglianza sarà rafforzato nei punti più sensibili e intensificati i controlli della polizia locale.

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