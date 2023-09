«Raccolgo rifiuti mentre curo il mio povero cuore» 

Un cuore in riparazione, una strada da percorrere e una missione che ha trasformato sette chilometri di strade di campagna. È La storia di Gianfranco Pittau, 67 anni, e della scommessa giocata con sé stesso per dare un senso di riscatto alla sua convalescenza, dopo l’infarto.

A Villacidro, sulla strada comunale che porta a Gonnosfanadiga, non c’è più una cartaccia o una bottiglietta buttata. Da Ferragosto in poi Gianfranco Pittau, si è imposto durante le sue passeggiate terapeutiche di ripulire entrambi i bordi della strada che percorre a piedi: dal ponte sul retro del cimitero fino all’innesto con la Statale 196, compresa la deviazione di via Sa Bia Lada, strada nota ai villacidresi per la ripidissima salita che conduce all’ex hotel Esit Sa Spendula. «Ho avuto un infarto il 29 aprile, sono stato ricoverato e me la sono vista brutta. Dopo le dimissioni dall’ospedale, per la convalescenza oltre ai farmaci, mi hanno prescritto di camminare».

La sfida

E proprio durante le sue passeggiate Gianfranco Pittau è rimasto colpito dalla quantità di sporcizia che alberga nelle cunette e nelle banchine della strada: «Siamo abituati a muoverci in auto e certe cose non si notano. Camminando lentamente invece ho trovato ovunque una miriade di rifiuti. È nata così la promessa fatta a me stesso di ripulire tutto il tragitto delle mie passeggiate, mi sono detto “O mi viene un altro infarto mentre ripulisco o guarisco completamente”».

La maggior parte dei rifiuti Pittau li ha raccolti portandosi appresso alcune buste e riempendole sul cammino: avvistamento, raccolta con le mani (ovviamente protette da guanti) e imbustamento. Così per qualche ora all’alba, prima che il caldo rendesse l’operazione insopportabile. Le buste tuttavia non bastavano: «Ho trovato di tutto tra i rifiuti abbandonati: cartacce, cartoni, bottiglie, pneumatici, una ruota completa di cerchione e gomma, un fornello elettrico e altri elettrodomestici. Tanti oggetti non potevano entrare in una busta ed essere trasportati a mano: per questo ho liberato i rifiuti dalla vegetazione che quasi li seppelliva, li ho appoggiati sul ciglio della strada e sono ripassato successivamente con un motocarro per caricarli». In accordo con la Polizia locale di Villacidro, Pittau ha poi radunato i rifiuti nei pressi della pineta di Is Oppineddus, in attesa che vengano prelevati dal servizio di ritiro rifiuti.

Il consiglio

Durante le sue passeggiate, da terapeutiche divenute anche ecologiche, Pittau ha rilevato alcuni dettagli che potrebbero tornare utili a chi ha in gestione la pulizia dei bordi stradali: «Ho trovato una grande quantità di vetri di bottiglia rotti. Solo alcuni sono frutto del lancio di bottiglie, la maggior parte ritengo siano provocati dal passaggio delle macchine trinciatrici che ripuliscono la vegetazione a bordo strada. Il mio consiglio, per il futuro, è fare precedere a queste operazioni un passaggio di raccolta della maggior parte del vetro abbandonato: meglio raccogliere una singola bottiglia intera che una miriade di pezzi di vetro frantumati, con il pericolo che qualcuno di questi possa ferire persone e animali».

Da oggi le passeggiate di Pittau torneranno a essere normali: «Ho deciso che non continuerò a ripulire altre zone: la promessa fatta a me stesso l’ho portata a compimento e non voglio togliere opportunità di lavoro a nessuno. Sebbene sarebbe preferibile che le persone evitassero di disperdere rifiuti per strada, anziché mettere gli altri nella condizione di doverli raccogliere successivamente».

