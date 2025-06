Raccoglitori degli abiti come discariche 

Torna l’emergenza rifiuti in diversi quartieri della città. Tutta colpa questa volta degli incivili che stanno prendendo d’assalto i contenitori degli abiti usati.Non per gettarvi gonne, pantaloni e altri capi di abbigliamento che non si utilizzano più ma bustoni pieni di spazzatura indifferenziata, che vengono abbandonati anche all’esterno creando vere e proprie discariche.

Rifiuti che si sommano a montagne di vestiti che vengono gettati a terra, spesso dopo essere stati tirati fuori dagli stessi raccoglitori. Un fenomeno che negli ultimi giorni sta diventando preoccupante, complice forse anche la presenza di turisti che ha fatto aumentare la percentuale di secco da smaltire.

La mappa

Il tour del degrado comincia in via Marconi, a pochi passi da piazza Azuni dove ai piedi del contenitore per gli abiti usati, sono stati abbandonati decine di bustoni neri e altre buste piene di indifferenziato e di vestiario. Lo stesso contenitore è stato riempito oltre la capienza. E bastava stazionare per qualche minuto davanti alla discarica per notare una donna che arrivava ad abbandonare buste accanto alle altre nel bel mezzo del marciapiede, mentre un’altra che scaricava vecchi abiti non curandosi che ormai all’interno non ne stavano più.

Le proteste

«Purtroppo c’è troppa maleducazione» commenta Augusto Piras mentre osserva sconsolato la discarica, «a volte vedi tutta quella roba buttata per terra e magari i contenitori sono vuoti. In via San Francesco gettavano qualunque cosa dentro i raccoglitori degli abiti così li hanno spostati perché era davvero un letamaio. Io ho da dare delle cose di mia moglie che purtroppo è morta ma le porterò ai missionari».La scena è la stessa anche in piazza IV Novembre davanti alle Poste dove anche ieri c’erano decine di buste ai piedi del contenitore.

Degrado quotidiano

«Ogni giorno è così» dice Renzo Puppa seduto su una panchina, «poi c’è qualcuno che apre anche quelle che sono dentro ben chiuse e getta tutto per terra. Non va bene, ci vorrebbero più controlli». E poi, domanda Luigi Mallò, «perché non fanno un’apertura più grande per gettare le buste nel contenitore? Lo spazio è troppo stretto, non ci sta niente e così alla fine buttano tutto per terra. Dovrebbero mettere anche le telecamere». Dello stesso avviso anche Giovanni Perra: «A cosa servono questi contenitori in queste condizioni? Sono inutili. Allora perché non toglierli? Almeno non ci sarebbe questo degrado».

Un po’ quello che era stato fatto anni fa con i cestini per le cartacce. Venivano riempiti di ogni tipo di rifiuto, buste di indifferenziato comprese, tanto che la De Vizia e il Comune avevano deciso di rimuoverli dalle zone più critiche. Ora la stessa cosa potrebbe succedere con i raccoglitori dei vestiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA