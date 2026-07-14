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Il caso.
15 luglio 2026 alle 00:49

Raccoglitori abiti, aumentano i ritiri 

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L’emergenza era sotto gli occhi di tutti. Ogni giorno i contenitori per la raccolta degli abiti usati distribuiti nei diversi quartieri della città, erano presi d’assalto dagli incivili. Una volta riempiti al massimo della capienza scarpe e vestiti venivano gettati sui marciapiedi e piazzette. Così adesso si corre ai ripari: la ditta che si occupa del ritiro ha aumentato a quattro volte la settimana lo svuotamento dei contenitori, dove spesso vengono gettati anche altri rifiuti.

In via Fiume, nei raccoglitori sistemati nello spazio parcheggi del supermercato, erano stati trovati addirittura dei cuccioli di cane chiusi dentro una busta di plastica. Erano stati salvati da una passante che aveva sentito il loro disperato lamento.E poi c’è chi fruga all’interno dei contenitori per cercare qualcosa che gli possa andare bene e poi getta il resto per strada. Succede ovunque, da via Marconi al litorale. In via San Francesco la situazione era diventata critica tanto che i contenitori erano stati spostati nella piazzetta tra via Marconi e via Merello dove però la situazione non è cambiata. trasformando le strade in una discarica nonostante i cartelli che annunciano la presenza delle telecamere affianco ai contenitori.

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