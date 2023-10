Raccoglie 150 ricci, mille euro di multa a un pescatore 

Sorpreso sulla costa di Capitana con 150 ricci di mare appena raccolti nonostante il blocco totale. Un pescatore abusivo è stato fermato ieri mattina da una pattuglia della base navale di Cagliari del Corpo Forestale. I ricci erano ancora vivi e per questo i ranger hanno deciso di rimetterli in mare. All’uomo invece è stata fatta una sanzione di mille euro.

Il blitz rientra nell’ambito dei controlli che il Corpo Forestale sta eseguendo in tutta la costa per arginare il fenomeno della pesca illegale di ricci di mare, specie in grande sofferenza tanto da aver costretto la Regione a imporre lo stop per diversi mesi all’anno.

Nonostante il divieto però la richiesta di ricci – considerati una prelibatezza culinaria in tutta la Sardegna – è sempre altissima e la pesca di frodo un problema difficile da fermare. Non a caso i controlli in mare sono stati intensificati, specie da parte delle pattuglie navali della Forestale. E proprio durante uno di questi controlli ieri mattina è finito nella rete il pescatore di Capitana: i ranger lo hanno controllato trovando i 150 ricci appena raccolti.

Fortunatamente erano tutti ancora vivi e, dopo la formalizzazione del sequestro, sono stati rigettati in mare. I pattugliamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni.

