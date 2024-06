«Raccogliamo fondi nel nome di Gabriele» 

Al via il primo memorial Gabriele Cipolla, calciatore 15enne della Gialeto morto nel 2019 dopo essere stato travolto sui binari. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva di Serramanna. «Ogni giorno saranno in campo diverse società di calcio giovanile provenienti dal Sud Sardegna e, in concomitanza, si svolgerà un importante torneo amatoriale di beneficenza denominato “scuolina” perché servirà a raccogliere fondi per continuare la costruzione della scuola di Yekka Forest ad Addis Abeba, in Etiopia», dice il presidente della Gialeto Marcello Frongia.

Previste tre giornate speciali: ieri in ricordo di Walter Cabiddu, mercoledì, quinto anniversario della scomparsa di Gabriele e sabato 22 denominata “Ieri oggi e domani” in ricordo di Giuseppe Carta e di tutti i giocatori e dirigenti defunti. Sarà allestito un punto ristoro il cui ricavato andrà in beneficenza. ( f. i. )

RIPRODUZIONE RISERVATA