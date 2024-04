“Racchette in classe”, al via il progetto nelle scuole 

Al via a Masainas “Racchette in classe”, un progetto per l’inclusione e lo sport organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Asd Masainas e patrocinato dall’amministrazione comunale guidata da Gianluca Pittoni. L’iniziativa gode della collaborazione dell’istituto comprensivo Guglielmo Marconi e coinvolgerà gli studenti delle scuole di Masainas e Giba, primaria e secondaria di primo grado.

Il progetto, che prenderà avvio martedì 16 aprile e si concluderà il 3 giugno, mira a promuovere l’integrazione sociale e l’attività fisica tra gli studenti, con un’attenzione particolare sull’inclusione degli alunni con disabilità. (f. mu.)

