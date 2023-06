Rabiot resta, Pirlo torna 

Conferme, ritorni e nuovi arrivi: il calcio mercato si apre ufficialmente sabato ma, come di consueto, i club si sono mossi con notevole anticipo concludendo accordi ben prima di quella data. Così ecco che ieri il centrocampista francese Rabiot, il cui contratto scadeva il 30 giugno, ha annunciato la permanenza alla Juventus per un altro anno («ciao a tutti i tifosi bianconeri, sono felice e orgoglioso di potervi confermare che resterò anche nella prossima stagione», ha detto, «una scelta che arriva dal cuore, sono legato tantissimo a questi colori e a questa maglia, non vedo l'ora di iniziare una nuova stagione», ma pare che il Manchester United in precedenza abbia detto no alla sua richiesta di stipendio: 10 milioni all’anno), e Andrea Pirlo l’arrivo sulla panchina della Sampdoria due anni dopo l’addio alla Juve. L’ex centrocampista, nell’ultima stagione tecnico del Karagumruk in Turchia, ha accettato l’offerta della nuova proprietà, che aveva appena incassato il no di Fabio Grosso, è firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione. I bianconeri intanto lavorano ai rinnovi dei giovani tra cui c’è Fabio Miretti, che piace a Salernitana e Genoa. Quasi fatta per l’arrivo di Timothy Weah dal Lille.

I movimenti

Tra gli allenatori cambia aria Marco Zaffaroni, il tecnico che ha portato l’Hellas Verona alla salvezza. Al suo posto dovrebbe arrivare Marco Baroni, che nell’ultima stagione ha guidato il Lecce. È fatta anche per Gennaro Gattuso all’Al-Hilal, con contratto milionario. Sul fronte giocatori, i salentini stanno lavorando ai rinnovi di Oudin e Pongracic. Il portiere Vicario lascia l’Empoli e sbarca in Inghilterra, al Tottenham. L’Inter ha chiuso per Marcus Thuram, che ieri ha svolto le visite mediche e firmato sino al 2028. Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di due portieri: Marco Sportiello per la prima squadra e il giovane francese Noah Raveyre, classe 2005, per la Primavera. I rossoneri hanno anche trovato un accordo di massima con il Chelsea per l’attaccante Ruben Loftus-Cheek.Il Napoli vorrebbe la punta Beto, ma l’Udinese per il giocatore ha fissato un prezzo molto alto. La Lazio è alla prese con la riorganizzazione dell’attacco: le serve un appoggio a Ciro Immobile e un altro giocatore che possa far rifiatare l’attaccante azzurro, visto il numero di impegni anche a livello internazionale. Si lavora sui soliti Dia e Berardi ma anche su Zeki Amdouni, giocatore classe 2000 in forza al Basilea ma lo scorso anno al Losanna.

Roma in azione

La Roma, venduti Cristian Volpato e Filippo Missori al Sassuolo per 10 milioni, rientra nei parametri Uefa e può dedicarsi agli acquisti. L’oggetto del desiderio resta Davide Frattesi, la cui valutazione però appare comunque troppo alta per le casse giallorosse. Più semplice arrivare a Gianluca Scamacca sul quale c’è però anche il Milan. La Fiorentina vuole potenziare l’attacco e sta pensando di riportare in Italia Willy Gnonto. Per la porta si fanno i nomi di Juan Musso e Luigi Sepe. Il Torino sta cercando di convincere l’argentino Marcos Acuna a lasciare il Siviglia per rinforzare la fascia sinistra. All’estero il Manchester City ha ufficializzato l’arrivo di Mateo Kovacic dal Chelsea, mentre l’Atletico Madrid sarebbe interessato a Marco Verratti.

RIPRODUZIONE RISERVATA