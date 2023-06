“Rabbit Hole”: quello che appare è una falsità Un grande thriller che tiene incollati 

Un abile manipolatore che cade nella trappola di forze più grandi di lui, finisce in un complotto internazionale che lo costringe alla fuga. John Weir è il protagonista della nuova serie interpretata da Kiefer Sutherland che ritorna in tv con “Rabbit Hole” su Paramount+, creato da John Requa e Glenn Ficarra.

Coinvolto in una pesante cospirazione, proprio lui che è stato ed è ancora il maestro dello spionaggio aziendale, dovrà rispondere di omicidio. Chi l’ha incastrato? Otto episodi per scoprirlo mentre sarà affiancato da Meta Golding nei panni dell’avvocata Hailey Winton, dovrà dire addio al suo ex socio in affari Valence (Jason Butler Harner) e nel cast entra Charles Dance (“Game of Thrones”). Partenza lenta e poco convincente che però poi cattura l’attenzione a partire dalla fine del secondo episodio mentre i due protagonisti, John e Hailey, trovano di avere in comune uno spiccato senso dell’umorismo. (gr. pi.)