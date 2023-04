“Rabbit Hole”: ovvero chi ha incastrato il maestro degli inganni? 

Kiefer Sutherland sceglie ancora lo spionaggio per ritornare in tv: su Paramount+ è arrivata la prima stagione della serie “Rabbit Hole” che riporta il protagonista di “24” nel mondo dei complotti ma stavolta si muoverà tra gli inganni a livello aziendale.

Nei panni di John Weir, il personaggio interpretato dall’attore e musicista canadese con cittadinanza britannica, esperto di spionaggio industriale che lavora su commissione. In pratica, mette in atto piani che riescono a manipolare il mercato, crea scandali da dare in pasto alla stampa per rovinare la reputazione dei concorrenti. Fino a quando non finisce lui stesso nel bel mezzo di un complotto che lo vede accusato di omicidio.

Una serie rapida, piena di sorprese e colpi di scena che molto si regge sul carisma del protagonista al quale si affianca un altro mostro sacro del cinema e della serialità come Charles Dance, l’indimenticabile Tywin Lannister di “Game of Thrones”. (gr. pi.)