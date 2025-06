Rabbia in via Dettori: «Sempre più ostaggio di vandali e disperati» 

In via Dettori è l’ora della conta dei danni. Ieri mattina i proprietari delle case sgomberate dopo i crolli di due anni fa hanno cercato di quantificare le conseguenze dell’incursione portata a termine da vandali e disperati nella notte tra venerdì e sabato.

«Abbiamo avuto paura che avessero ripetuto il blitz anche ieri mattina», afferma Paolo Piras, uno dei proprietari degli appartamenti della palazzina più danneggiata, al numero civico 32. «Per fortuna era solo il riflesso di una luce». Il terrore che venga violato uno dei beni più importanti ricorre frequente come un incubo. «Abbiamo cambiato le serrature e rinforzato il portoncino d’ingresso, le cose più urgenti per evitare il ripetersi di questi episodi spiacevoli. Stiamo valutando anche se installare un sistema d’allarme. Purtroppo – aggiunge Piras – nonostante le promesse ci sentiamo abbandonati dal Comune, siamo alla mercé di vandali e disperati che in via Dettori ne combinano di tutti i colori».

Il problema della vigilanza risale al 7 gennaio 2023, quando il cedimento del terreno aveva causato crolli che hanno reso inagibili diverse palazzine. La strada era stata chiusa per evitare pericoli ai passanti e riaperta solo dopo un anno, il 24 gennaio 2024, con delle reti per evitare il crollo dei calcinacci sui passanti. Le recinzioni non erano state un problema per che nella notte tra il 28 e il 29 marzo si era divertito a lanciare un grosso blocco di cemento contro la vetrata del BuffHouse, mandandola in frantumi. «Vogliamo chiedere un incontro con il sindaco», dice Piras. «Non ci possono abbandonare».

L’avvocato Giorgio Concas vive e ha lo studio in via Dettori, in una delle palazzine in un primo momento dichiarate inagibili. «Purtroppo non c’è stato un avvio concorde sulle azioni giudiziarie contro Abbanoa», spiega il legale. «Ogni volta che un privato presenta una citazione, il gestore idrico chiama in causa l’impresa che ha eseguito i lavori che avrebbero poi generato i crolli». Una pratica dilatoria. «Il giudice – precisa l’avvocato Concas – concede i 120 giorni concessi dalla legge. Di questo passo, non saranno sufficienti 10 anni per mettere tutti d’accordo e chiudere la vicenda».

L’avvocato Concas ha una proposta. «Per accelerare i lavori comuni, proponiamo all’amministrazione comunale la cessione del credito. Palazzo Bacaredda dovrebbe occuparsi dei lavori. Questa soluzione renderebbe tutto più semplice».

