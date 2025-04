Rabbia in via Almirante: «Degrado ovunque e strada senza asfalto» 

«Benvenuti nel degrado», così i residenti di via Almirante presentano la loro strada. I campanelli d’allarme sono tre, come racconta Rossano Boi: «Il fondo stradale è completamente distrutto dai mezzi pesanti che passano per rifornire il supermercato vicino. Ci sono cattivi odori e perdite fognarie, e pure le auto abbandonate, addirittura tre in pochi metri». I residenti si sono fatti sentire, continua anche Tania Piredda, «abbiamo segnalato la perdita ad Abbanoa molte volte». Come spiega Boi, «sarebbe già meglio se i camion dei fornitori non passassero da qui. Tra i miei vicini c’è pure chi vuole vendere casa».

Via Almirante purtroppo non ha mai visto l’asfalto, restando sempre col fondo stradale in terra battuta. Il Comune promette cambiamenti prossimamente, e per allargare la strada saranno anche espropriati terreni vicini: «È in corso una progettazione e a breve ci sarà l'approvazione in Consiglio comunale, per cui arriverà la viabilità asfaltata, marciapiedi, nuovi sottoservizi. Non si può lasciare che vi siano sversamenti di liquami e abbiamo segnalato tutto all'ente competente, mentre dei rottami si occuperà la Polizia Locale», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita.

