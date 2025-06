Rabbia e tristezza sono del tutto normali 

Leucemia, come affrontarla?

Sentirsi sopraffatti è comune quando si riceve una diagnosi di leucemia e si possono avvertire shock, rabbia, disperazione, incredulità associate ad ansia e preoccupazioni per l’inizio del trattamento, le possibilità di guarigione, l’impatto sui propri cari. Una diagnosi di tumore può influire sulla salute mentale in qualsiasi momento, anche al termine del trattamento. Le persone reagiscono in modo diverso, importante tenere a mente che non esiste giusto o sbagliato: è normale avere momenti, a volte giorni, di rabbia e tristezza. Permettersi di provare queste emozioni libererà dall’aspettativa di essere sempre positivi. Un supporto psicologico è utile.