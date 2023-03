Rabbia e scioperi, Macron ammette gli errori e parla in tv  

Parigi. Dopo la sesta notte di manifestazioni la riforma delle pensioni - quasi trecento i fermi e critiche da avvocati, magistrati e sinistra per presunte violenze della polizia - Emmanuel Macron ha riunito i suoi per cercare una via d'uscita dalla crisi sociale che infiamma la Francia.

Il presidente ha proceduto nelle consultazioni dei massimi esponenti dello Stato e del Governo: la premier Elisabeth Borne la mattina, i presidenti di Assemblée Nationale e Senato, Yaël Braun-Pivet e Gérard Larcher a pranzo, i parlamentari della maggioranza in serata. Il capo dell'Eliseo, ai minimi di popolarità (28%, come ai tempi dei gilet gialli), ha escluso di sciogliere le Camere e un rimpasto o un referendum chiesto dall’opposizione.

Oggi risponderà in tv alle domande dei giornalisti di Tf1 e France 2, alle 13. Già ieri, con i fedelissimi a porte chiuse, Macron ha riconosciuto gli errori. «Non siamo riusciti a comunicare i giusti motivi della riforma», ha detto, chiedendo poi alla maggioranza di preparare «proposte entro due o tre settimane massimo in vista di un cambiamento di metodo e di agenda delle riforme».

Lunedì sera sono stati 287 - di cui 234 solo a Parigi - i manifestanti fermati a margine delle circa 1.200 manifestazioni spontanee, più o meno violente, in Francia: da Rennes a Nantes, da Tolosa a Rouen. Nel centro di Parigi, da Place de l'Opéra alla Bastiglia, passando per i dintorni dell'Assemblea nazionale e la zona intorno al museo del Louvre, si sono riviste scene da guerriglia urbana, con gravi tensioni tra manifestanti e polizia, vetrine spaccate, bici e cassonetti in fiamme dai quali uscivano immondizie accumulate per lo sciopero dei netturbini sostenuto dalla sindaca Anne Hidalgo.

