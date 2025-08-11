VaiOnline
Monserrato.
12 agosto 2025 alle 00:53

Rabbia e proteste in via Decio Mure per la buca che nessuno ripara 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Continua a causare proteste la grossa buca al centro dell’asfalto di fronte all’istituto alberghiero Gramsci, in via Decio Mure. Strada di collegamento tra Monserrato e Pirri, e quindi già di per sé trafficata in questo periodo, lo sarà ancora di più alla riapertura della scuola, ma nessuno ripara la vasta buca che causa pericoli e problemi alla circolazione.

Si era creata prima dell’estate, e il Comune era intervenuto per metterla in sicurezza, con delle transenne che però sono state più volte abbattute da qualche automobilista distratto. Un altro dei problemi della via, lamentato più volte dai residenti, è infatti l’eccessiva velocità dei veicoli che la percorrono. Secondo l’amministrazione, a provocare il cedimento potrebbe essere una perdita, visto lo stato di perenne allagamento del fosso. Per cui, da piazza Maria Vergine riferiscono di aver già inviato diversi solleciti ad Abbanoa. Tuttavia, proprio da Abbanoa spiegano di aver fatto da tempo tutte le verifiche del caso: non risultano perdite nella rete idrica. C'è di più, perché l’ente riferisce di aver compiuto anche le analisi di quell’acqua, che non risulta potabilizzata. Insomma, la competenza non sarebbe della società che gestisce il servizio idrico integrato. E la buca che nessuno ripara continua a dare problemi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta

Olmedo, il bimbo di 4 anni si era allontanato dai genitori 
Emanuele Floris
Il caso

Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis 
Matteo Vercelli
Il caso

Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati

Sospese le uccisioni indiscriminate dei capi di una mandria a Orotelli 
Enrico Fresu
L’allarme

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge»

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 
Andrea Artizzu
Energia

«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare»

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, attacca: «La Regione come Ponzio Pilato» 
Lorenzo Piras