Rabbia e proteste in via Decio Mure per la buca che nessuno ripara 

Continua a causare proteste la grossa buca al centro dell’asfalto di fronte all’istituto alberghiero Gramsci, in via Decio Mure. Strada di collegamento tra Monserrato e Pirri, e quindi già di per sé trafficata in questo periodo, lo sarà ancora di più alla riapertura della scuola, ma nessuno ripara la vasta buca che causa pericoli e problemi alla circolazione.

Si era creata prima dell’estate, e il Comune era intervenuto per metterla in sicurezza, con delle transenne che però sono state più volte abbattute da qualche automobilista distratto. Un altro dei problemi della via, lamentato più volte dai residenti, è infatti l’eccessiva velocità dei veicoli che la percorrono. Secondo l’amministrazione, a provocare il cedimento potrebbe essere una perdita, visto lo stato di perenne allagamento del fosso. Per cui, da piazza Maria Vergine riferiscono di aver già inviato diversi solleciti ad Abbanoa. Tuttavia, proprio da Abbanoa spiegano di aver fatto da tempo tutte le verifiche del caso: non risultano perdite nella rete idrica. C'è di più, perché l’ente riferisce di aver compiuto anche le analisi di quell’acqua, che non risulta potabilizzata. Insomma, la competenza non sarebbe della società che gestisce il servizio idrico integrato. E la buca che nessuno ripara continua a dare problemi.

