Orani.
21 febbraio 2026 alle 00:11

Rabbia e dolore per Tonino 

La fidanzata sui social: «Non voleva attriti con nessuno, è stato colpito alle spalle» 

Un dolore che si intreccia alla rabbia, alle parole lette sui social, ai giudizi che feriscono quanto e più della tragedia. Dopo l’uccisione del compagno, avvenuta mercoledì sera a Orani, Manuela Porcheddu rompe il silenzio e affida ai social uno sfogo lungo e carico di emozione per difendere la memoria di Tonino Pireddu, 38 anni.

L’ultimo ginseng

Il suo sfogo: «Scrivo queste righe perché ho letto veramente cose assurde e lui non merita tutto questo. Chi lo conosceva sa esattamente com’era Tonino, era un uomo e non solo con la U maiuscola, pronto ad aiutare tutti compresi animali indifesi». Fotografa una vita di sorrisi, di attenzioni: «Un uomo che avrebbe dato la vita per me e non come tanti che la tolgono. E me lo dimostrava ogni giorno: “amorè stai a casa che sei stanca”… “amorè sei arrivata?”… “amò chiamami se hai bisogno”… “amò ti ho preso i ginseng e li ho lasciati in cucina” (mi prendeva due ginseng al giorno, uno per cena e uno per colazione dal bar perché li adoravo)… ».

Il messaggio

La donna si rivolge al killer, ma anche a chi parla senza conoscere. «Leggere “chissà cosa ha fatto lui per giustificare un gesto del genere” è una cosa ignobile e crudele come chi quel gesto lo ha fatto davvero. Quindi vorrei dire a queste persone che Tonino, se discuteva con qualcuno, era sempre pronto a un confronto sano e civile perché lui non voleva attriti con nessuno. E forse proprio questo ha dato fastidio, perché Tonino era superiore. E il modo di farlo stare zitto è stato proprio quello di colpirlo alle spalle senza nemmeno farsi vedere in faccia. Io purtroppo non ho più il mio Tonino, e senza di lui forse nemmeno io sarò più quella Manuela che tutti conoscono. Lui era la mia metà, il mio tutto, il mio cuore. E come diceva lui: “Uno come me non lo troverai più”. È vero, come lui ce ne sono pochi e sono destinati a persone fortunate. E io lo ero e lo sarò sempre perché lui aveva scelto me ogni giorno».

Il cellulare

Gli inquirenti, coordinati dal pm Riccardo Belfiori, hanno sequestrato il cellulare. Si cerca un indizio in più. Gli stessi che si aspettano dai Ris, che analizzano diversi reperti recuperati sul luogo del delitto. Ieri, a tarda sera, l’autopsia del medico legale Roberto Demontis non era conclusa.

