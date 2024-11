Rabbia contro i reali, aggredito il premier 

Valencia. Covate per 5 giorni nella lotta impari contro il fango, la rabbia e l’indignazione degli alluvionati sono esplose a Paiporta: al grido di «assassini», la gente ha lanciato melma e oggetti contro re Felipe e Letizia, il premier Pedro Sanchez e il governatore della regione di Valencia, Carlos Mazòn, in visita al groud zero dell’immane catastrofe che si è abbattuta martedì sulla periferia sud di Valencia. «Fuera! Fuera!», le urla rivolte al corteo di autorità che ha percorso a piedi la strada d’accesso alla località devastata, dove si contano 72 delle 217 vittime finora recuperate. E mentre nuovi allarmi meteo per le piogge torrenziali sul litorale sud di Valencia, riprese nel pomeriggio di ieri incessanti, minacciano altre letali ondate nere nei municipi in ginocchio e con la popolazione allo stremo.

La piazza

«Mazòn dimision!», Mazòn dimitteti!, hanno gridato anche al governatore di Valencia, che la gente non perdona per aver ignorato l’allerta meteo per 12 ore lanciando l’allarme sui cellulari solo alle 20.11 di martedì, a tragedia ormai consumata. La tensione, in crescendo da giorni assieme alla stanchezza e alla frustrazione per i ritardi degli aiuti, è stata mitigata solo della mobilitazione di migliaia e migliaia di volontari accorsi da giorni a spalare la melma che ha sommerso il Paese. Ed è esplosa ieri con gli insulti ai monarchi, a Sanchez e allo stesso Mazon, che sono potuti arrivare mentre ai volontari la Regione ha interdetto l’accesso per non intralciare i lavori delle squadre di soccorso. «La gente sta morendo e voi venite adesso!», ha gridato una donna. «Prendete una pala», hanno urlato altri, fra lanci di buste colme di fango, bottiglie di plastica e altro. Un uomo ha tentato di colpire Sanchez alle spalle con un bastone. È stato allora che le guardie del corpo hanno fatto scattare il protocollo di sicurezza e caricato in tutta fretta il premier sull’auto ufficiale, semidistrutta e con i vetri fracassati a colpi di pale e calci, per evacuarlo. Fra tumulti e spintoni, re Felipe è invece rimasto per dialogare con i presenti. «Nessuno era preparato per una catastrofe come questa», ha detto, mentre il governatore Mazon ha continuato a seguirlo. Il capo dello Stato e la regina Letizia, anche lei colpita al volto da una palla di fango, hanno fatto appello alla calma, cercando parole di conforto. Poi anche i reali, scortati da polizia e militari, hanno lasciato il posto.

Lo scenario

La sensazione di abbandono in questi comuni in fila sulla riva sud del Turia è generalizzata, nonostante i 10.000 militari schierati in campo e altrettante forze di sicurezza giunte negli ultimi giorni. E rischia giorno dopo giorno di trasformarsi in rivolta. Tanto che la seconda tappa della visita programmata dalle autorità, a Chiva, un'altra delle località più sferzate dalla tragedia, è stata annullata. E la comitiva si è diretta al centro operativo di Valencia. Su Paiporta, Chiva, Aldaia, Carcaixent e altri posti intanto è ricominciato incessantemente a piovere. Sindaci e Protezione civile con i megafoni hanno avvisato la popolazione di rifugiarsi nei piani alti degli edifici e di non uscire in strada, in un incubo che sembra non finire mai.

