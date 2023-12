Rabbia Cagliari, ma è testa al Sassuolo 

Il Cagliari prova a smaltire delusione e amarezza e mette nel mirino il Sassuolo (che ieri ha perso in casa con la Roma), ospite alla Unipol Domus lunedì 11 dicembre alle 20.45. Si discute ancora sulla decisione del Var che ha portato all’espulsione di Makoumbou contro la Lazio. In 10 per un’ora, i rossoblù hanno sfiorato il pari, ma ora servono punti per raddrizzare la classifica. Dopo il rocambolesco 3-3 in casa dell’Udinese, il Verona ha raggiunto il Cagliari a quota 10. Cresce, intanto, l’attenzione del calcio italiano per il difensore rossoblù Dossena (nella foto contrastato da Immobile).

