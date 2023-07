Rabbia a Su Tremini: «Basta abbandono»  

Manca poco per l’approvazione del Puc, il Piano urbanistico comunale, che verrà portato in Consiglio probabilmente prima della pausa estiva. E c’è già chi non vede l’ora di vedere rinascere la propria zona. Sono gli abitanti della località di Su Tremini, divisa dall’abitato, dalla strada statale 554. Una zona con pochissimi servizi, illuminazione fatiscente (quando c’è), strade dissestate, fognature assenti e altro ancora. L’urbanizzazione è tra gli obiettivi del Puc. E c’è chi spera: «Sarebbe la svolta per noi, per troppo tempo isolati dal resto della città», dice Marika Fenu. «Ci siamo sempre sentiti abbandonati dalle istituzioni, come se non esistessimo, se il Puc risolverà i problemi di Su Tremini spero venga approvato quanto prima. Matteo Vacca invoca un servizio di bus navetta per poter arrivare nel resto della città. «Ci sentiremmo più vicini all’abitato. Penso che vada istituito non appena faranno i lavori di urbanizzazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA