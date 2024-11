R2, la Dinamo trova Bilbao e due francesi 

Sassari. Due francesi e una spagnola: le avversarie nella seconda fase della Europe Cup sono Cholet e Le Portel più Bilbao. Accedono ai quarti di finale le prime due di ogni girone. Nel caso del gruppo L della squadra sassarese l'incrocio è con il gruppo K che comprende Tofas Bursa, il Saragozza del sassarese Marco Spissu, il Porto e i greci del Maroussi. Nei quarti si gioca con gare di andata e ritorno.

Prima gara il 4 dicembre al PalaSerradimigni contro il Bilbao, attualmente decimo nella Liga Acb con 3 vittorie in 7 partite. Gli spagnoli hanno vinto come Sassari il loro girone della prima fase a punteggio pieno, ma obiettivamente avevano avversarie di caratura modesta. La più forte del gruppo sembra decisamente lo Cholet, capolista in Francia con 6/7 e dominatrice del suo girone europeo, mentre Le Portel è appena dodicesima in Francia, con bilancio di 3/8 e si è classificata tra le migliori seconde.

Calendario diseguale per il Banco di Sardegna che dopo la gara casalinga contro Bilbao giocherà tre trasferte di fila: Le Portel (11 dicembre), Cholet (8 gennaio) e Bilbao (15 gennaio). Chiusura quindi col doppio impegno casalingo contro le due francesi, il 29 gennaio e il 5 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA