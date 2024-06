Quote mensa non pagate, nel mirino una trentina di famiglie 

Il Comune di Sanluri ancora a caccia dei furbetti che non pagano i servizi: questa volta sotto la lente d’ingrandimento dell’amministrazione sono finiti circa trenta famiglie che non hanno pagato la quota della mensa scolastica relativa all’anno scorso. Per ciascuna, accertato il credito, è pronto il sollecito di pagamento, con l’obiettivo di riscuotere il dovuto prima del recupero forzoso con la maggiorazione delle spese di notifica di 5 euro e 65 centesimi, rispetto al costo del pasto di 6 euro e 33 che, grazie al contributo del Comune, scende da un minimo di 2 e 20 a un massimo di 3 e 30, in base alla fascia Isee, uno dei più bassi della Provincia del Medio Campidano.

Tuttavia, nonostante il Comune si accolli un costo annuo di 292 mila euro sull’importo complessivo del servizio, in tanti finiscono negli elenchi degli evasori.

«Un malcostume – dice il sindaco, Alberto Urpi – che penalizza coloro che diligentemente pagano la refezione. Doverosa l’attività di recupero, diversamente le persone virtuose dovrebbero pagare tre volte lo stesso pasto: la somma dovuta, quella che versa il Comune e quella di coloro che cercano di farla franca. Invito i ritardatari a mettersi rapidamente in regola», conclude Urpi. (s. r. )

