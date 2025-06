Quota extra per la pesca dei tonni 

Una quota extra è stata assegnata alla Carloforte Tonnare Piam nella pesca del tonno rosso, in virtù dell’adesione al consorzio “Tonno rosso d’Italia” a cui la società di Carloforte partecipa con altri 17 operatori di tutta Italia: un premio del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) per avere unito le forze nella costruzione di una filiera completa per la valorizzazione del tonno rosso come risorsa nazionale.

«Il marchio – dice Pier Greco, della Piam Carloforte Tonnare – è già operativo e con esso abbiamo già partecipato alle fiere. Del consorzio fanno parte anche aziende commerciali».

Al consorzio di cui fa parte la Piam, con il suo impianto di pesca all’Isola Piana di Carloforte, il Masaf ha assegnato una quota aggiuntiva di 17 tonnellate di tonno. (a. pa.)

