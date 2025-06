«Quorum troppo alto, sui referendum bisogna aggiornare le regole» 

Silvio Lai, quorum non raggiunto e consultazione popolare nulla.

«Lo strumento referendario va attualizzato rispetto al pensiero dei costituenti».

Così vi accusano di voler cambiare le regole solo perché avete perso.

«Niente affatto. Semplicemente i tempi sono mutati e questi referendum sono l’occasione per prenderne atto. Quando è nata la Repubblica, la partecipazione al voto era dell’80%. Ecco perché il 50% di quorum era una soglia congrua per non delegittimare il potere legislativo. La democrazia non è solo un numero. La garanzia delle funzioni dello Stato è prioritaria».

Oggi la misura congrua quale sarebbe?

«Si può pensare a un quorum variabile, in base all’ultima partecipazione alle Politiche, da accompagnare all’aumento delle firme, a sostegno della richiesta di referendum».

A quanto le porterebbe?

«A un milione».

Il fardello del mancato quorum chi lo porterà?

«La responsabilità è di tutti i partiti, compresi quelli che hanno invitato i cittadini a non votare».

Dal centrodestra le diranno che così è troppo facile.

«Invito a un ragionamento: a Nuoro, dove si è votato per le Comunali, il quorum è stato raggiunto. Vuol dire che quando i cittadini vengono sollecitati, la partecipazione arriva. Non solo: a Nuoro si sono espressi a favore del referendum anche gli elettori del centrodestra».

Lo dimostra coi numeri?

«I sì hanno raggiunto l’82%, ricalcando la proporzione che si è registrata nei luoghi in cui il quorum non è stato raggiunto; la vittoria del Campo largo con Emiliano Fenu è arrivata col 60% delle preferenze».

Si deve dedurre che il centrodestra nuorese non si è allineato con le indicazioni regionali e nazionali?

«Più semplicemente, il sentimento di attenzione al tema dell’occupazione va oltre le appartenenze. Evidentemente la preoccupazione che il lavoro diventi troppo precario riguarda tutti. Per questo dico che il centrodestra sbaglia a sottovalutare il dato delle urne. Sbaglia a non ascoltare il nostro allarme. Nel mancato raggiungimento del quorum ha pesato anche la scarsa comunicazione istituzionale: sulla Rai se n’è parlato pochissimo e solo negli ultimi quindici giorni».

Il Pd non è esente da una certa schizofrenia politica: sì al Jobs act nel 2016, no al Jobs act nel 2025.

«Io contraddizione non ne vedo. Nove anni fa al mercato italiano del lavoro serviva maggiore flessibilità. Negli anni successivi, invece, è emersa una richiesta di occupati con capacità di stare in una stessa azienda e sui cui investire in formazione. Anche perché il precariato ha spinto i nostri giovani, e non solo, verso la fuga all’estero, alimentando nel contempo il fenomeno degli stipendi bassi».

I riformisti del suo partito hanno imputato a Elly Schlein «una profonda sconfitta».

«Nessuno dice che sia stata una vittoria. Ma è un po’ quello che è successo a Sinner: ha perso la finale di Parigi, ma l’ha giocata sino in fondo».

Schlein ha detto di aver preso 14 milioni di voti e superato Meloni alle Politiche del 2022.

«Esattamente quello che Meloni ha detto a Renzi nel 2016. I social non perdonano. Ai temi dei referendum non vanno date connotazioni di parte, perdono di senso».

La segretaria salterà?

«Niente di tutto questo all’orizzonte. Ci sono cinque Regioni al voto e un lavoro di costruzione dell’alternativa che deve proseguire».

