Quirra, riapre il centro di compostaggio: emergenza-rifiuti finita 

La bomba ecologica che incombeva sui cittadini ogliastrini è stata disinnescata. Domani riaprirà i battenti l’impianto di compostaggio dei rifiuti umidi a Quirra. Chiusa dal gennaio scorso (l’ufficialità parlava della rottura di un telone) la struttura di conferimento può cominciare a funzionare. Ne ha dato notizia per prima, con una scarna comunicazione inviata ai Comuni e alla Provincia, la stessa Ciclat, società che gestisce l’impianto.

Perché la situazione si è sbloccata? Di soluzione possibile aveva parlato Marzia Mameli, commissaria della Provincia Ogliastra, già durante la conferenza socio sanitaria di venerdì scorso a Lanusei. I passi burocratici e amministrativi necessari sono stati compiuti e l’emergenza è finita. «L’impianto di Quirra è un valore aggiunto per tutta l’Ogliastra», commenta il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli, in prima fila nella battaglia per la riapertura dell’impianto tanto da invocare l’intervento della Prefettura di Nuoro. Il cui interessamento, evidentemente, a qualcosa è servito. «Ringrazio la prefetta e la Provincia per essere intervenute su questa emergenza che spero metta fine definitivamente ai numerosi disagi e rincari patiti in questi mesi». Il tutto, secondo Mameli, non si può comunque liquidare come un incidente senza conseguenze. «Ora – precisa il primo cittadino di Bari Sardo – sarà utile quantificare i danni subiti in questi mesi e dare opportuno ristoro ai comuni per evitare i rincari ai contribuenti».

