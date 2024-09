Quirra, esercitazioni e veleni? Segnalati 

Agli otto comandanti del Poligono di Quirra veniva contestata l’omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri. «Le aree ad alta intensità militare erano interamente recintate e segnalate, ragione per la quale, quantomeno con riferimento al pericolo per i fruitori convenzionati del Poligono non esercitanti l’attività militare, la configurabilità del reato dovrebbe essere esclusa a priori». In più: «l’arsenico rilevato nell’areale della miniera di Baccu Locci non era di provenienza militare, bensì antropico». Lo scrive la giudice Nicole Serra nelle 308 pagine di motivazioni della sentenza, depositata nei giorni scorsi, con cui gli otto comandanti del Poligono sperimentale e di addestramento interforze del Salto di Quirra, in servizio dal 2002 al 2012, sono stati assolti il 10 novembre 2021 nel processo istruito al termine dell’inchiesta avviata dall’ex procuratore di Lanusei, Domenico Fiordalisi.

Le motivazioni

Il procedimento, durato cinque anni, si è chiuso 33 mesi fa a dieci anni dall’apertura dell’inchiesta. Sono servite 67 udienze e l’intera attività in Aula è stata segnata un iter costellato di interruzioni. Fabio Molteni, Alessio Cecchetti, Roberto Quattrociocchi, Valter Mauloni, Carlo Landi, Paolo Ricci, Gianfranco Fois e Fulvio Francesco Ragazzon sono gli ufficiali assolti perché «la tesi circa la sussistenza del fatto contestato non può che ritenersi totalmente priva di supporto probatorio», scrive la giudice Serra. Per gli imputati, i procuratori Biagio Mazzeo e Daniele Loi avevano chiesto pene che andavano dai 3 ai 4 anni. Secondo l’accusa i comandanti autorizzavano, di fatto o comunque non impedivano, la presenza nelle aree militari di numerosi pastori (molti dei quali privi delle prescritte concessioni comunali) e di 15 mila animali da allevamento in tutto il compendio del Poligono, omettendo di bonificare e di mettere in sicurezza le stesse aree demaniali militari e di adottare le più elementari precauzioni per la salute umana e animale, come l’apposizione di recinzioni e cartelli nelle zone più a rischio. Con queste accuse gli otto comandanti erano stati rinviati a giudizio con decreto dell’11 luglio 2014.

Nessun inquinamento

All’interno del compendio militari non è stato ravvisato alcun rischio di contaminazione chimico-radiologica. L’hanno confermato sia gli accertamenti commissionati dal ministero della Difesa che quelli effettuati da diversi organi territoriali e, in ultimo, quello operato dall’Arpas. «Non sussisteva alcun rischio di contaminazione o di intossicazione meritevole di segnalazione per i lavoratori o per i fruitori autorizzati dell'area, non certamente - scrive il giudice - per i fruitori occasionali o comunque per i soggetti coinvolti nell'eventuale disastro che, per giurisprudenza e dottrina pacifiche, non sono ricompresi nell'ambito di tutela della normativa in esame ma sarebbero tutelati, al limite, da altra disposizione normativa».