Quinto giorno di proteste, scontri in piazza e arresti a Tbilisi 

Tbilisi. Dopo quattro giorni di proteste, scontri e arresti di massa, la Georgia è sull’orlo del baratro. Nel Paese caucasico, alla luce della contestatissima vittoria alle elezioni dei filo-russi di Sogno Georgiano e, soprattutto, con l’annuncio dello stop al percorso di adesione all’Ue, l’ira della piazza appare irrefrenabile. La giornata di ieri ha visto svilupparsi il quinto giorno di manifestazioni. In decine di migliaia sono scesi per le strade della capitale e non solo, affrontando una repressione che si fa via via più violenta. Mentre, da Mosca, è arrivato un lugubre avvertimento: «C’è il tentativo di realizzare un nuovo Maidan, una nuova rivoluzione arancione», ha avvertito il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov tracciando un parallelo tra le proteste di Tbilisi e quanto avvenuto a Kiev tra la fine del 2013 e il febbraio 2014.

La scure della repressione ha il volto soprattutto delle cosiddette forze speciali: i loro membri non sono identificabili e agiscono con il volto totalmente coperto da caschi. Il ricorso all’uso della forza è esteso e va dai manganelli ai gas lacrimogeni, fino agli idranti. Nelle ultime ore, sono cominciati a fioccare arresti e feriti. Tra i fermati diversi giornalisti e uno dei leader del partito di opposizione Coalizione per il cambiamento, Zurab Japaridze. «Ho visto tante proteste durante il periodo sovietico. Ma una tale aggressività - verso anziani, ragazzi più giovani, verso le donne - è incredibile», ha raccontato un testimone alla Cnn. Molti arrestati hanno affermato di aver subito «violenze e trattamenti inumani». Ieri sera, però, i manifestanti filo-Ue («l’80% della popolazione, secondo i sondaggi di alcune Ong indipendenti») sono tornati a marciare sul Parlamento georgiano a Tbilisi ma anche in altre città.

RIPRODUZIONE RISERVATA