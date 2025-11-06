VaiOnline
Macomer
07 novembre 2025 alle 00:34

Quinto Genio, Tunno nuovo comandante 

Oltre all’impegno internazionale con la Brigata Sassari in Libano, il 5° Genio guastatori è in prima linea nel territorio, dall’operazione “Strade sicure” al supporto alle forze dell’ordine col presidio al Cpr e al carcere nuorese di Badu ’e Carros, alla lotta a incendi e alluvioni. Una presenza significativa rimarcata ieri a Macomer nella cerimonia di avvicendamento al comando del reggimento Genio guastatori, presieduta dal comandante della “Sassari”, il generale Andrea Fraticelli, nella caserma “Bechi Luserna”, presenti i prefetti di Nuoro e Oristano, i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine e delle Province, il sindaco di Macomer e di diversi Comuni, il parroco di Macomer, associazioni combattentistiche e d’Arma.

Il colonnello Vito Marra, dopo due anni intensi di lavoro, avrà un nuovo incarico al ministero della Difesa. Il comando del reggimento è affidato ora al colonnello Andrea Tunno. (f. o.)

