Quinto blitz del rapinatore solitario 

È entrato in azione ancora una volta il rapinatore solitario con la maschera di Dalì, diventato ormai un volto ricorrente, seppur celato, nella cronaca recente di Alghero. L’ultimo tentativo di colpo è avvenuto ieri sera, all’orario di chiusura nel punto vendita Trony di località Galboneddu, l’area artigianale all’ingresso della città. L’uomo si è presentato all’interno del negozio che vende apparecchiature elettroniche e elettrodomestici, con il volto coperto dalla ormai nota maschera raffigurante il celebre volto di Salvador Dalì, resa celebre dalla serie Tv “La Casa di Carta”, con tutta l’intenzione di mettere a segno l’ennesima rapina lampo. Ma anche questa volta qualcosa è andato storto. Intanto non ha trovato nessuno disposto ad aprire la cassa. Ma non è tutto. Come era accaduto giovedì scorso nel bar-tabacchi della Pergola, il malvivente ha trovato davanti a sé la reazione immediata di uno degli impiegati. Un dipendente, senza esitazioni, ha affrontato il rapinatore lanciandogli contro alcuni prodotti prelevati dagli scaffali del negozio.

La fuga

Una reazione istintiva e coraggiosa che ha trasformato la scena in una sorta di improvvisato “tiro a bersaglio”, costringendo il rapinatore a desistere dal proprio intento. Colto di sorpresa e messo in difficoltà, l’uomo ha preferito rinunciare alla rapina per darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti del caso. È la quinta irruzione in pochi giorni del fantasma di Dalì in esercizi commerciali della zona. I negozianti hanno paura e molti, quando si avvicina l’orario di chiusura, preferiscono non rischiare e abbassano la serranda con largo anticipo. Le attività di periferia, in particolare, si sentono maggiormente esposte al pericolo.

