Quinto bando per le due loggette 

Dopo quattro gare andate deserte, il Comune di Sanluri riprova per la quinta volta a vendere due piccoli locali commerciali nel centro della cittadina. L’operazione, che dovrebbe portare nelle casse del Municipio 93.300 euro, riguarda due negozi, noti come “le storiche loggette” che si trovano l’una accanto all’altra, in via Carlo Felice, a due passi dal Palazzo civico.

Le cifre

Il costo del più piccolo, una superficie di 39 metri quadrati, è di 47.500 euro, il secondo invece vale 55.800 euro, con 2 metri quadrati in più. Gli interessati dovranno presentare l’offerta entro le 12 di lunedì 26. La vendita, per singolo locale, è riservata all’acquirente che offrirà il prezzo più alto. Non sono ammesse offerte al ribasso. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse arrivare un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’ente. «Si tratta – ricorda il sindaco Alberto Urpi – di un ulteriore tentativo con l’obiettivo di valorizzare due negozi che raccontano la storia della città. Speriamo che questa sia la volta buona per almeno due motivi: un’opportunità che, oltre ad evitare danni ai caseggiati storici, valorizza la via principale, attivando un circuito economico e turistico».

