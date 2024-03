Quintali di viveri per i poveri, raccolta alimentare da record 

È stata un successo la raccolta alimentare organizzata dal gruppo Scout Quartu 3 e dall’oratorio Sant’Elena. Ieri, in occasione del Venerdì Santo, i ragazzi hanno suonato casa per casa per chiedere viveri da distribuire poi alle famiglie bisognose della città per consentire loro di trascorrere una Pasqua più serena.

Il bilancio è stato consistente. In tutto sono stati raccolti 180 chili di pasta, 87 di pelati, 62 di legumi, 56 di biscotti. E ancora 53 litri di latte, 48 chili di zucchero, 20 di riso, 13 di farina, 12,5 litri di olio, 11 chili di caffè e 10 di tonno.

Una trentina i ragazzi che hanno partecipato a cui si sono aggiunti due adulti che presidiavano la postazione fissa all’oratorio Ferrini in via Porcu e altri due che andavano in giro con le auto per scaricare gli zaini carichi di cibo. Un’onda di solidarietà che ha coinvolto tantissimi cittadini che non hanno mancato di dare il loro piccolo o grande contributo. I viveri adesso saranno consegnati alle conferenze vincenziane che provvederanno a distribuirlo alle famiglie che ne hanno più bisogno.

E intanto anche la messa del viandante in via Montenegro si prepara al pranzo speciale di Pasqua per i suoi ospiti. Ci saranno gli antipasti, la pasta al forno, la carne, i dolci e anche un pacco da portare a casa per la cena. E soprattutto ci sarà la possibilità nel giorno di festa di non stare soli ma di sedersi a un tavolo con gli altri commensali che ogni giorno affrontano gli stessi problemi.

