Quintali di spazzatura raccolti a Salmagi 

C’era anche un cartello “Scuola guida” tra i rifiuti recuperati dai volontari nella lottizzazione di Salmagi nella zona di Terra Mala, lungo il litorale. E chissà come sarà finito lì in mezzo a tanta altra spazzatura lasciata dagli incivili a bordo strada ma anche vicino alle abitazioni tra le aree incolte.

Anche questa volta il “bottino” della Cittadinanza Attiva Oikos guidata dall’archeologa Patrizia Zuncheddu è inquietante: pneumatici, ingombranti, plastica, vetro, gettati da chi sicuramente non è iscritto alla Tari ma anche da persone si passaggio che transitano per la litoranea. Procede senza sosta il lavoro dei volontari che ogni settimana promuovono le passeggiate ecologiche non solo nel litorale ma anche in centro.

Proprio Cittadinanza Attiva Oikos è tra le sei associazioni ambientaliste che qualche tempo fa hanno firmato un protocollo di intesa con il Comune. Al centro dell’accordo l’impegno a svolgere una serie di iniziative: spazi di informazione e sensibilizzazione orientate alla crescita del senso civico e del rispetto della natura, promozione di campagne ambientali e diffusione di buone prassi eco-compatibili negli istituti scolastici, promozione di seminari e convegni su tematiche ambientali, passeggiate ecologiche e turistiche con il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di rifiuti non pericolosi. E poi si punta anche alla riqualificazione di terreni comunali sporchi ed abbandonati, e alla riforestazione. Fra le iniziative previste anche la riscoperta del parco di Molentargius attraverso attività di studio, osservazione naturalistica, momenti di incontro e approfondimento dedicati agli studenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA