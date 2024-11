Quinta vittoria di fila per l’Esperia 

Esperia 83

Mondragone 77

Confelici Carni Cagliari : Manca 6, Cabriolu 10, Giordano ne, Potì 15, Villani, Thiam 11, Picciau 13, Locci 19, Maresca 6, Corsi ne, Pili, Sanna 3. All. Manca.

C. B. Mondragone : Verazzo 9, Sauro 3, Peluso 7, Poska 10, Grassi ne, Dovera 16, Coralic 8, Seye 1, Di Febo 23. All. Farina.

Parziali : 22-13; 34-42; 54-62; 73-73.

La Confelici Carni soffre (forse più del previsto), ma alla fine strappa la quinta vittoria di fila in Serie B Interregionale. Per piegare l’orgoglioso fanalino di coda Mondragone ci vuole un supplementare, con i granata abili a ritrovarsi nella fase decisiva dopo aver subito tanto nella parte centrale (83-77). Il nuovo successo permette di rinforzare la vetta in coabitazione con l’Amatori Pescara, a sua volta vittoriosa nel derby cittadino con il Pescara Bk 2.0.

Dopo un avvio lento, la Confelici prende il sopravvento al 10’ con Cabriolu (+8 al 10’). Mondragone assorbe il colpo e macina gioco producendo un secondo quarto da 29 punti che lo porta al comando alla pausa. Al rientro l’Esperia fatica scivolando anche sul -14. Pian piano, però, i granata rigirano l’inerzia della sfida dalla loro parte e si guadagnano l’overtime. A fare la differenza è Potì, che con 8 punti guida i suoi nel break decisivo.



