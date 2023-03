Quinta vittoria consecutiva: l’Esperia in piena zona playoff 

Quinta vittoria consecutiva. Nona su dieci di fronte al pubblico amico. Non poteva iniziare meglio il cammino dell’Esperia nella fase a orologio di C Gold, che sabato pomeriggio ha mandato al tappeto la Smit (80-65) regalandosi due punti che la proiettano nel vivo della zona playoff.

I successi d’inizio stagione, caratterizzati da un incontenibile furore agonistico, hanno lasciato il posto ad affermazioni ben diverse: più mature e consapevoli. I granata, in sostanza, hanno imparato ad assorbire i momenti negativi e a ripartire, trovando in ogni gara un protagonista diverso. Nell’ultimo turno è toccato a Locci, trascinatore con 20 punti: «A dispetto del risultato finale, non si è trattato certo di una partita semplice», afferma l’ala esperina, «la Smit è una squadra giovane e che presentava delle insidie. Siamo felici di aver vinto, regalando ai nostri tifosi un’altra soddisfazione».

Non può che essere soddisfatto anche il tecnico Manca: «Era importante esordire con una vittoria», commenta, «ci aspettavamo una gara combattuta e così è stato, con la Smit che ha difeso a zona praticamente per tutta la partita. Non era facile, anche perché arrivavamo da una settimana difficile, contrassegnata da alcuni infortuni che non ci hanno permesso di essere continui negli allenamenti Questo step ci dimostra quanto siamo migliorati sotto il profilo della compattezza».

Con 22 punti all’attivo, i cagliaritani possono guardare al futuro con fiducia. Il prossimo impegno è fissato per sabato sul campo di Formia, ultima e senza vittorie: una ghiottissima occasione per allungare la serie positiva.



