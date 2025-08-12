VaiOnline
Belvì.
13 agosto 2025 alle 00:33

Quinta edizione del “Picnic nel bosco” 

Torna il 23 agosto a Belvì “Picnic nel bosco”, appuntamento giunto alla quinta edizione che coniuga musica, gusto e natura. A partire dalle 20, nel castagneto del parco comunale, sarà possibile accomodarsi nelle tovaglie che verranno sparse sul prato e, gustando prodotti locali, godersi la musica dei “Tremendi” con i successi di Lucio Battisti e di altri artisti italiani.

La manifestazione, voluta dall’amministrazione comunale di Belvì e dalla Fondazione di Sardegna e organizzata dall’associazione cultura Isula Eventi e Natura, propone una serata di puro relax in uno dei luoghi più suggestivi del paese, reso ancora più bello dalle luci colorate.

Francesca Pranteddu, assessora comunale al Turismo, spiega: «Credo che eventi di nicchia come questo possano avere importanti ricadute economiche anche nei paesi limitrofi, ogni anno, grazie a questo evento, arrivano qui non meno di 150 persone, che in questa zona pernottano e usufruiscono dei nostri servizi. La formula è vincente e permette di coniugare tutte le attrazioni che Belvì è in grado di offrire. Se tutti organizzassero appuntamenti di questo genere anche lontano dall’alta stagione, sarebbe più facile puntare sulla destagionalizzazione del turismo».

