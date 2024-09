Quindicimila presenze alla Festa del borgo, fra sapori e tradizioni 

Sono scesi in quindicimila nelle viuzze del borgo, a gustare il civraxu e mangiare nelle cortes aperte: a Sanluri successo oltre le più rosee aspettative per la Festa del Borgo, giunta all’edizione numero 27, e per la Sagra del civraxu. Ieri dall’alba a tarda notte il cuore del centro storico è tornato a pulsare: un’intera giornata all’insegna della tradizione, della musica, dell’arte e, soprattutto, del mestiere antico di fare da mangiare. Al centro della tavola sua maestà, il civraxu.

Nonostante la concomitanza nell’Isola di altre sagre ed eventi vari, il borgo della cittadina del Medio Campidano, ha accolto un fiume di persone che hanno animato le storiche viuzze in selciato, in fila negli stand e piccoli chioschi per gustare i sapori di un tempo, come fave lesse, insalata di ceci, malloreddus alla campidanese, formaggi, pane indorau, vini novelli e tanto altro.

Le case della parte più antica del centro abitato sono state trasformate in cortes : non più solo per assaggini ma un vero e proprio passo indietro nel tempo per sedersi a una tavola bandita con piatti tipici, dagli antipasti ai dolci. In una casa si è vista persino una vitella arrostita al calore di ben quattro fuochi: è andata a ruba.

Alla fine delle pietanze preparate è rimasto solo l’odore: chi si avvicinava per portare a casa qualcosa da mangiare è rimasto deluso. Venduti anche tutti i prodotti dell'agroalimentare.

RIPRODUZIONE RISERVATA