Quindici milioni per rinascere 

Quindici milioni di euro sono le risorse a disposizione dell'Unione dei Comuni del Marghine, che saranno spartite tra i dieci Comuni, quindi indirizzate per lo sviluppo del territorio.

Divisioni superate

I sindaci, dopo le recenti divisioni, trovano un accordo pieno nella strategia delle azioni e nella ripartizione delle risorse che saranno alla base del Piano di Sviluppo Territoriale del prossimo futuro. L’assemblea dell’Unione dei Comuni i giorni scorsi ha approvato le schede di ciascun Comune, per dare concretezza alla programmazione territoriale del Marghine. «Un risultato costruito col dialogo e una strategia comune - dice il presidente dell'Unione dei Comuni, Franco Scanu, sindaco di Sindia - che ha puntato concretamente a un’idea di sviluppo territoriale in cui ciascuno sindaco ha messo in secondo piano gli interessi di parte. La scelta è insomma frutto di un atteggiamento di apertura e generosità che porta vantaggi a tutti e, in particolare, alle piccole comunità».

Qualità della vita

Nel dettaglio i 15 milioni di euro saranno indirizzati a una strategia di sviluppo del territorio che punta alla crescita del benessere sociale e della qualità della vita, attraverso il miglioramento dei servizi essenziali. Si punta alla riqualificazione, all'efficientamento energetico, alla messa a norma e adeguamento degli impianti sportivi, nell’ottica del raggiungimento di un’offerta sportiva di dimensione regionale. Azioni già previste nell’ambito di altre politiche regionali per migliorare i servizi primari di accessibilità per il turismo, l’istruzione e le politiche rivolte agli anziani, al miglioramento dell'accessibilità generale e turistica, al miglioramento dei servizi scolastici, alla rete dell'offerta del tempo libero e del benessere generale, il miglioramento dei servizi per gli anziani e dei servizi turistici. Dice ancora il presidente Scanu: «Dopo le divisioni che un anno fa hanno caratterizzato la vita dell'Unione dei Comuni, che tenevano l'ente immobilizzato in una crisi politica che sembrava irrisolvibile, ora i sindaci hanno dato prova che, col dialogo e la condivisione degli obiettivi, si può programmare la crescita dell'intero territorio». La prima strategia di sviluppo punta a realizzare una rete di percorsi legati in particolare alla religiosità.

