Quindici milioni di avanzo in cassa al Municipio 

I conti del Municipio di Serramanna si confermano con segno positivo e in buona salute. È la chiave di lettura dell’atto della Giunta comunale, che ha deliberato la determinazione dell’avanzo di amministrazione (allo stato attuale, solo presunto) al 31 dicembre 2025, quantificato in 15.128.285 euro. Il dato corrisponde a quello scritto all’atto della redazione del bilancio di previsione dell’anno 2026. In particolare, l’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera, su proposta della responsabile dell’area Finanziaria dell’ente, ha approvato l’entità dell’avanzo libero, la quota vale a dire destinata ad investimenti, quantificata in 3.312.074 euro.

«Il Comune di Serramanna si conferma un Ente che ha una disponibilità importante di risorse destinate agli investimenti», conferma il primo cittadino Littera, che guarda ora all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 per una più puntuale programmazione della spesa. Il Consiglio comunale di Serramanna, a dicembre scorso, aveva approvato il bilancio di previsione che ammonta a 27 milioni di euro di entrate (al lordo di 14 milioni di fondo cassa presunto a inizio esercizio) con il voto della maggioranza e l’astensione dei gruppi di opposizione.

