Quindici lotti per nuove abitazioni 

Una nuova area residenziale tra il vecchio preventorio e San Martino, l’ampliamento della zona artigianale e il piano colore. Sono le tre direttrici che danno forma al Puc di Arzana. Per la sostanza bisogna attendere la conclusione della procedura. L’amministrazione comunale ha portato a compimento il proprio lavoro, tecnicamente curato dal pool di professionisti composto da Francesco Lecis Cocco Ortu, Antonio Chirico, Nicolò Fenu e Matteo Lecis Cocco Ortu, adottando il nuovo strumento urbanistico, atteso da 18 anni, durante la seduta consiliare di venerdì sera.

Le novità

Nel Puc sono state individuate zone per le attività produttive lungo l’asse viario Arzana-Lanusei, allargando quelle che esistenti. «Saranno premiate quelle attività che vorranno spostarsi nelle zone Pip», ha precisato il sindaco, Angelo Stochino. Oltre alle zone D il Comune, che ha collaborato all’elaborazione con sinergia tra assessorati e ufficio tecnico, ha voluto creare una nuova zona C all’interno del perimetro urbano, interamente ascritta al patrimonio pubblico, in cui sono distinti quindici lotti. «Con la nuova lottizzazione andiamo a intercettare le esigenze delle giovani coppie, arzanesi e non solo, che vogliono realizzare un’abitazione sostenibile. I prezzi saranno agevolati per consentire anche ai meno abbienti di avere una casa». Con il piano del colore l’ente vuole conformare il paese al decoro visivo di inserimento paesaggistico.

Il sindaco

Stochino ha presentato il Piano con una punta d’orgoglio: «Il Puc costituisce un momento fondamentale per la definizione dell’assetto urbanistico, per la valorizzazione e la crescita sociale, economica e culturale. Uno strumento utile a garantire lo sviluppo del territorio comunale, nel rispetto del principio di sostenibilità che, in un centro come Arzana che parte dal mare di Torre ‘e Murtas e arriva a Punta Lamarmora, diventa imprescindibile».

