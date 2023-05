Quindici irlandesi alla scoperta della Barbagia di Seulo 

Quindici persone, tra cui una nonnina di 80 anni, dall’Irlanda alla scoperta di Esterzili per un viaggio alla scoperta delle testimonianze archeologiche, del cibo locale, degli usi e costumi e della musica tradizionale. Si chiama “The heart e spirit of Sardinia” ed è l’evento di 4 giorni organizzato dall’associazione Nuragic Shamanic Healing con l’obiettivo di portare l’Europa a Esterzili, nel cuore della Barbagia di Seulo, e far conoscere le peculiarità di un luogo a tratti ancora incontaminato, promuovendo soprattutto il territorio e dando così vita al cosiddetto turismo esperienziale.

«Nessuno di loro è mai stato in Sardegna fino a oggi: partiremo dalla visita agli angoli più suggestivi del paese con i suoi murales, le sue chiese e la casa museo», racconta entusiasta Alessandro Olianas, nato e cresciuto a Cagliari, promotore dell’iniziativa, che da tempo ha fatto del piccolo paese non solo un rifugio ma anche il luogo dove vuole costruire il suo futuro.

«Conosceranno gli abiti tradizionali e poi visiteremo Santa Vittoria e i siti archeologici che circondano il monte. Mangeranno solo i prodotti tipici locali e, tempo permettendo, faremo dei laboratori all’aria aperta, accompagnati dal suono magico delle launeddas di Jonathan Della Marianna», spiega ancora Olianas che per tanti anni ha vissuto in Irlanda, dove ha trovato numerose analogie con la sua terra, decidendo così di promuovere e stimolare l’amicizia tra le due culture.

