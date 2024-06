Quindici investitori martedì al Demo day 

Martedì alle 17.30, l’aula magna del complesso Castello della facoltà di Ingegneria e architettura in via Corte d’Appello 87 ospita il Demo Day finale.

Si tratta di un evento organizzato dal Crea UniCa (Centro servizi d’ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità), nell’ambito delle iniziative del primo Programma di accelerazione dell’Università per la Casa delle tecnologie emergenti di Cagliari - Cagliari Digital Lab.

Il programma di accelerazione ha supportato startup innovative nei settori Smart city, Smart building e Mobilità sostenibile. Grazie alla mentorship, alla formazione e alle opportunità di networking, le start up hanno potuto sviluppare soluzioni tecnologiche all'avanguardia, con ricadute significative sul territorio. E hanno favorito l'innovazione, l'occupazione e la crescita economica locale.

«L'evento finale del programma di accelerazione Cagliari Digital Lab si distingue per la presenza di numerosi investitori di livello internazionale», spiega la direttrice del Crea UniCa Maria Chiara Di Guardo, «e offre alle startup un'opportunità unica di entrare in contatto con figure chiave nel panorama dell'innovazione e del venture capital. Questo incontro», aggiunge, «rappresenta un'occasione imperdibile per le giovani imprese di presentare i propri progetti, ottenere preziosi feedback e potenzialmente assicurarsi investimenti cruciali per la loro crescita e sviluppo futuro».

La serata si chiude con un aperitivo di networking. Un momento utile per stringere relazioni e dialogare con gli investitori, creando opportunità di crescita e collaborazione.

