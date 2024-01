Quindici giovani da assumere per il servizio civile in Municipio 

Quattro progetti, quindici giovani da selezionare per vivere l’esperienza del Servizio civile universale e per affrontare concretamente per la prima volta le dinamiche del mondo del lavoro.

L’amministrazione comunale di Pula, nelle prossime quattro settimane, individuerà quindici giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, da impiegare per dodici mesi all’interno dei propri uffici.

Per far parte del progetto denominato “Una carezza per il domani” verranno selezionati sei candidati; per “Giovani: cittadini del futuro”, i posti a disposizione saranno due; per “Gps: Giovani per il sociale”, saranno selezionati quattro giovani. Per il quarto progetto, “Ri-book: rete interattiva delle biblioteche operative operanti in Kondivisione”, i posti a disposizione saranno tre.

L’esperienza all’interno della macchina amministrativa durerà un anno: ai giovani in servizio verrà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 febbraio attraverso la piattaforma online del Servizio civile. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA