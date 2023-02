Quindici giorni fa la morte di un giovane di Domusnovas 

Non son passati neanche quindici giorni da quando il Sulcis Iglesiente ha pianto l’ultima vittima sulla provinciale 2 che da Carbonia porta a Villamassargia. La vittima era Marco Gessa, un giovane di Domusnovas che potrebbe aver invaso la carreggiata opposta nel tentativo di schivare una volpe. L’animale morto si trovava proprio sulla linea di mezzeria, quella dove in tanti, da decenni, invocano la presenza di una barriera spartitraffico, unico ostacolo capace di evitare che due auto che viaggiano in direzioni opposte, qualunque sia il motivo, si scontrino.

La lista dei precedenti sulla stessa provinciale, purtroppo è lunghissima anche a voler ricordare solo i fatti più gravi Nel 2022 si sono verificati svariati gravissimi incidenti, nessuno mortale per fortuna e nel 2021 un grave scontro frontale, poco lontano da Villamassargia, ha ridotto un giovane in fin di vita. Nel luglio del 2018, dopo un salto di corsia, ha perso la vita un pensionato di Carbonia la cui auto è finita contro un motocarro e tanti ricordano un terribile incidente che nel 2016 ridusse in fin di vita quattro giovani. Nel gennaio 2013 altro scontro fatale: morì un gelataio di Carbonia di 34 anni; qualche mese prima, un cavallo sfuggito al proprietario attraversò l’intera carreggiata e fu investito da un giovane di Senorbì che rimase ferito gravemente. Nel 2011 altro grave schianto: un pensionato perse la vita per aver tentato di tagliare la carreggiata all’altezza di Tanì. Nessun guard-rail impedì la pericolosa manovra. Nel 2002 ancora uno scontro mortale nella allora nuovissima quattro corsie: morì un 33enne di Carbonia e il dramma fece promettere un immediato intervento. Il Sulcis Iglesiente lo sta ancora aspettando. (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA