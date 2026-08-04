Quindici gatti prigionieri del degrado  

Erano rinchiusi in uno stabile buio e senza aerazione, il pavimento ricoperto di escrementi e spazzatura. Un capannone dell’orrore a Guasila, dove ieri, dopo una segnalazione, le guardie zoofile dell’Oipa e i carabinieri hanno trovato quindici gatti in condizioni allarmanti. Tutti gli animali erano sottopeso e disidratati, alcuni con difficoltà respiratorie e infiammazioni oculari, ma anche evidenti problemi al pelo e alla pelle.

Proprietaria denunciata

Tra i rifiuti – bombole divorate dalla ruggine, mobili sfondati, plastica di ogni tipo, resti di cibo ed escrementi – i militari e gli operatore dell’associazione di protezione degli animali hanno rinvenuto nove gatti morti, di cui un cucciolo di due mesi, all’interno di scatole di cartone sigillate. Inoltre, per aggiungere orrore all’orrore, quattro feti già formati erano custoditi all’interno di barattoli di vetro e in vaschette di plastica per gelato. Vista la gravità della situazione è stato disposto il sequestro degli animali, che sono stati affidati in custodia giudiziaria a un’associazione. La proprietaria dello stabile, intanto, è stata denunciata all’autorità giudiziaria. «Quello che abbiamo trovato durante questo intervento ci sconvolge e purtroppo conferma quanto siano ancora diffuse situazioni di grave degrado e sofferenza ai danni degli animali», dice Monica Pisu, coordinatrice delle guardie zoofile dell’Oipa di Cagliari. «Questi quindici gatti ora hanno bisogno di cure, attenzioni e di una nuova possibilità per cercare di cancellare quello che hanno vissuto». Quanto scoperto a Guasila non è che l’ennesimo caso di maltrattamento e crudeltà verso gli animali. Tanti i Comuni che cercano di contenere per quanto possibile il fenomeno, non ultimo Quartu dove un’ordinanza vieta di lasciare cani e gatti al sole sui balconi e nei cortili senza riparo. L’Oipa ricorda che la legge punisce chiunque sottoponga un animale a sofferenza e invita inoltre tutti i cittadini a segnalare situazioni di abbandono o maltrattamento di animali. Le segnalazioni possono essere effettuate su guardiezoofile.info/segnalazione/

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