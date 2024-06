Quindici donne dipingono vasi per abbellire il centro abitato 

A Collinas quindici donne hanno decorato dei vasi in terracotta che poi saranno utilizzati come portafiori per abbellire vari spazi del paese. I lavori sono stati eseguiti a Casa Onnis nell’ambito di un laboratorio per anziani organizzato dal Comune e tenuto dalla coop Etica, da quest’anno gestore dei servizi di animazione nel paese.

Le artiste, Teresina Murtas, Angela Onnis, Giovanna Pilloni, Mariuccia Podda, Maria Grazia Pusceddu, Angelina Sanna, Luisella Sanna, Agnese Serra, Annetta Serra, Marisa Trudu e Giovannangela Tuveri, erano seguite dall’animatrice Jessica Pia. Il sindaco Francesco Sanna le ha ringraziate per l’impegno e la generosità. (g. g. s.)

