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Olbia.
24 aprile 2026 alle 00:35

Quindici antenne per la telefonia 

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Potrebbero essere installate quindici nuove antenne per la telefonia mobile, sparse su tutto il territorio comunale: lo ha deliberato, ieri, il Consiglio comunale con l'approvazione, all'unanimità, del Piano comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e del Regolamento per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione. Revocato il precedente risalente al 2013, inadeguato a supportare la transizione digitale al 5G, il nuovo punta a garantire una dislocazione delle antenne pianificata e ordinata per evitare sovrapposizioni senza trascurare, però, una completa e ottimale copertura del segnale.

Redatto per minimizzare i rischi di esposizione alle fonti di inquinamento elettromagnetico e per limitare l'installazione selvaggia, il Piano antenne individua le zone idonee e mappa i siti disponibili per i nuovi impianti: lontano da asili, parchi giochi e scuole, da ospedali, case di riposo e strutture socio assistenziali e da luoghi di particolare interesse locale per il loro valore culturale, sociale, storico, architettonico e paesaggistico. Sul tavolo anche, il regolamento per l’applicazione dell'imposta di soggiorno, modificato con l'introduzione dell'esenzione della tassa per gli studenti delle scuole superiori che si aggiungono a quelli universitari e che soggiornano in città per i programmi Erasmus. Approvato, con i soli voti della maggioranza, il rendiconto di gestione del 2025, contestato dalla capogruppo del Partito democratico, Ivana Russu, che ha criticato le esigue risorse destinate alle associazioni sportive e culturali.

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