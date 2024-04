Quindicenne salva un cucciolo di muflone ferito 

Il rispetto per la natura passa attraverso le nuove generazioni. Lo sa bene Salvatore Liori, 15 enne di Desulo che lo scorso venerdì, ha salvato un cucciolo di muflone ferito, durante un pomeriggio di pesca, in località “Bau ‘e Giacca”. Liori, studente nell’istituto alberghiero del paese, con una forte passione per la natura, si trovava lungo un torrente, col padre Ottavio: «Sentendo in belati vicino al fiume – racconta il giovane - ho pensato ad una capra ferita, invece sono rimasto sorpreso nel trovare un mufloncino. Oltre ad essere denutrito aveva varie escoriazioni e una zampa fratturata, sicuramente dopo una caduta».

E infatti senza perdere tempo, padre e figlio hanno dapprima recuperato il cucciolo e poi allertato il Corpo forestale della stazione di Tonara: «Non potevamo far finta di nulla – aggiunge Salvatore - siamo felici che il cucciolo ora stia meglio, dopo essere stato consegnato da parte dei forestali ad un centro di recupero faunistico». Non mancano gli elogi del sindaco Gian Cristian Melis: «La nostra si è dimostrata ancora una volta una comunità sensibile. Già in passato diversi concittadini avevano soccorso diverse specie che abitano il Gennargentu. Il gesto di Salvatore è lodevole e merita il plauso di tutti noi».

