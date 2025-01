Quindicenne investita e uccisa mentre andava a scuola 

Cremona. Un’altra tragedia sulla strada: una ragazza è stata investita mentre andava a scuola, ed è morta sul colpo. Si chiamava Elisa Marchesini, aveva 15 anni, è stata travolta da un autobus a Cremona, in via Dante. Stava andando a scuola, come ogni mattina, al liceo Anguissola, dove frequentava la seconda classe ad indirizzo economico e sociale.

L’autista del mezzo, 55 anni, è stato portato in ospedale sotto shock.

La giovane stava attraversando, a piedi, quando alle 7.50 è stata investita dall’autobus carico di studenti. Potrebbe essere stata una distrazione a innescare l’incidente: stando ai primi accertamenti, eseguiti dagli agenti della Polizia locale attraverso rilievi e raccolta di testimonianze, la 15enne avrebbe attraversato sulle strisce pedonali con il semaforo rosso e per il conducente del bus non sarebbe stato possibile evitare l'urto. Elisa è morta sul colpo. A terra, sparpagliati sull’asfalto, sono rimasti lo zaino, l’astuccio e i libri.

Centinaia i messaggi sui social per ricordare la ragazza che, compagni, insegnanti e preside definiscono «solare, sempre allegra e disponibile e aperta al dialogo con tutti». Intanto gli agenti della Polizia locale proseguono le indagini: in particolare attendono di poter risentire l'autista del bus, portato in ospedale in stato di shock, e di visionare nel dettaglio le immagini delle telecamere posizionate sul semaforo.

Sono stati 77, nel 2024, gli episodi di bambini e ragazzi investiti nei pressi di istituti scolastici in Italia. In cinque casi sono deceduti ragazze o ragazzi, sopra i 13 anni, mentre andavano o uscivano da scuola. Sono i dati forniti dall'Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, dopo l'ennesimo tragico incidente avvenuto ieri a Cremona.

RIPRODUZIONE RISERVATA