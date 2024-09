Quindicenne accoltella il padre e scappa 

A Siliqua un operaio quarantenne è stato accoltellato dal figlio quindicenne, probabilmente al termine di un diverbio scoppiato mentre i due si trovavano insieme in auto. Il fatto è accaduto ieri sera lungo la strada Provinciale 90, durante il tragitto tra Uta e Siliqua.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio viaggiava a bordo di un’auto insieme al figlio quindicenne quando quest’ultimo, per motivi ancora da accertare, l’ha ferito con una coltellata al collo. Subito dopo l’aggressione, il ragazzo sarebbe sceso dall’auto e si sarebbe allontanato a piedi lungo la strada. Il padre, seppur ferito, ha continuato a guidare fino a raggiungere Siliqua: all’ingresso del paese è stato raggiunto e soccorso dagli operatori di due ambulanze. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Iglesias.

I soccorsi

Per precauzione è stato chiesto l’intervento dell’elicottero del 118, atterrato poco dopo nel campo dietro i locali dell’Esagono comunale. L’uomo, preso in consegna dagli operatori dl 118, ha ricevuto le prime cure prima di essere trasportato con l’elicottero fino all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è giunto con codice rosso. Le sue condizioni, al momento, non sembrerebbero particolarmente gravi: non ci sarebbero rischi per la sua vita. Una diagnosi certa si potrà stabilire solo nelle prossime ore.

Il mistero del movente

Il quindicenne, che nel frattempo aveva trovato un passaggio fino al paese, è stato intercettato e preso in consegna dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias, arrivati tempestivamente con due auto. Il ragazzo è stato poi accompagnato negli uffici del Comando di Iglesias, dove dovrà rispondere a tante domande. Ancora tanti i punti oscuri di questa brutta vicenda: resta da capire cosa possa essere successo durante il tragitto in auto da far reagire in modo così violento il ragazzo. La ferita al collo poteva risultare fatale al padre. In serata, il trasferimento nel carcere minorile di Quartucciu.

Le operazioni di soccorso e l’arresto del ragazzo sono avvenuti nel quartiere della Madonnina, all’ingresso del paese, davanti a tantissime persone che attendevano l’arrivo della processione di Santa Margherita, giunta poco dopo i fatti. Un grave episodio di violenza che ha turbato i residenti, soprattutto perché è coinvolto un ragazzo appena quindicenne.

